HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Pinang Tangerang Digegerkan Penemuan Bayi Perempuan Dalam Dus

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |19:24 WIB
Warga Pinang Tangerang Digegerkan Penemuan Bayi Perempuan Dalam Dus
Bayi di dalam dus
TANGERANG - Seorang bayi perempuan ditemukan di Gang Kelurahan, Jalan KH Hasyim Ashari, Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Senin, (26/6/2023). Bayi yang ditemukan pada pukul 17.30 WIB tersebut diduga sengaja dibuang.

Kapolsek Pinang Iptu Hendi Setiawan mengatakan, bayi tersebut ditemukan tepat di rumah seorang warga bernama Nina. Saat itu bayi tersebut berada di dalam kardus air mineral.

"Iya di rumah warga ada di depan rumah bu Nina di Gang Kelurahan. Di dalam dus, baru lahir, baru satu hari, masih ada darahnya. Langsung di depan rumah warga dia kaget ada dus, pas dibuka bayi isinya," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Dia mengatakan, saat ditemukan bayi tersebut tidak menangis. Saat ini, kata Hendi pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut.

"Nanti kita gali lagi, nyari saksi lagi petunjuk lagi. Saat ini sudah ada tiga saksi yakni warga sekitar yang menemukan (temukan bayi)," jelasnya.

(Awaludin)

      
