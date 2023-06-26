Tiang Nyaris Roboh di Bekasi, Tiga Pemotor Tersangkut Kabel

BEKASI - Sebuah tiang berkabel nyaris ambruk dan melintang di Jalan Inspeksi Kalimalang, Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Akibatnya, tiga orang pengendara motor tersangkut kabel.

Mumun (34) warga sekitar mengatakan, kejadian tiang kabel nyaris ambruk itu tepatnya di malam hari pada Senin 19 Juni 2023 lalu. Berawal sebuah truk muatan melintas dan menyangkut kabel Telkom itu, lalu menyeret tiang listrik hingga nyaris ambruk.

"Waktu kejadian pas malam hari gelap, awalnya ada truk muatan palet nyangkut kabel lalu tiangnya nyaris roboh, pas ada pengendara motor lewat terus nyangkut ke leher, pas jalan ditutup oleh petugas ada 2 motor dibelakang yang nekad menerobos nyangkut lagi," kata Mumun di lokasi, Senin (26/6/2023).

Melihat kondisi seperti itu, ia merasa takut karena lokasinya berdekatan dengan warung miliknya. Kata dia, hingga saat ini belum ada perbaikan serius. Bahkan, sempat mengeluarkan percikan api diduga korsleting listrik.

"Udah di perbaiki pas malam kejadian, cuman tiang yang di tengah, pas ada kontainer nyangkut lagi tiang yang di seberangnya nyaris ambruk karena ketarik. Jelas saya takut apalagi warung saya disampingnya takut ambruk ke warung saya," tuturnya.

Hal senada juga dikeluhkan seorang buruh pabrik, Oli Yusman, ia mengatakan belum ada itikad baik dari pihak perusahaan untuk memperbaiki tiang yang hampir roboh tersebut. Pasalnya kejadian ini sudah berlarut larut.