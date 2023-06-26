Srikandi Ganjar Beri Pelatihan Milenial Jakarta Buat Ketupat Jelang Idul Adha

SENEN - Relawan Srikandi Ganjar Jabodetabek bersama komunitas Afirmasi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengadakan pelatihan menganyam ketupat kepada milenial di Jalan Raya pasar Senen, Jakarta Pusat.

Kordinator Wilayah Srikandi Jabodetabek, Wahyuni Safitri mengatakan, pelatihan ini diadakan untuk mengasah kemampuan para milenial untuk bisa membuat ketupat, terlebih beberapa hari lagi akan memasuki Hari Raya Idul Adha.

"Pelatihan menganyam ketupat ini menyambut Idul Adha sekaligus membangun kreativitas para millenial," ujar Wahyuni, Senin (26/06/2023).

Dia menambahkan, tradisi ketupat pada saat Lebaran di Indonesia sangat populer. Dia menjelaskan ketupat dianggap sebagai simbol kerukunan, persaudaraan, dan kebersamaan. Oleh karena itu, masyarakat akan mempersiapkan ketupat sebelum Idul Fitri atau Idul Adha tiba.

Menurut dia, sebagian masyarakat membuat ketupat sendiri, ada juga yang membeli di pasar. Namun, kebanyakan mereka membeli rangka ketupat yang banyak dijual di pasaran.

Dia mengimbau, agar para peserta harus sungguh-sungguh mengikuti pelatihan karena berpotensi bisa membantu perekonomian keluarganya. "Ini bisa menjadi peluang usaha," kata dia.