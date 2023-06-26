Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jenazah Pria Berbobot 100 Kilogram di Kebayoran Baru Diterbangkan ke Solo

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |21:15 WIB
Jenazah Pria Berbobot 100 Kilogram di Kebayoran Baru Diterbangkan ke Solo
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Pria obesitas berbobot lebih dari 100 Kilogram, RS yang ditemukan meninggal di rumah Jalan Nipah, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diterbangkan ke Solo untuk dimakamkan.

Adapun korban diketahui memiliki riwayat penyakit sesak nafas dan batuk.

"Informasi dari petugas di TKP berat badannya lebih dari 100 Kg, jenazah saat ditemukan kondisi seperti orang sedang tidur. Untuk kelanjutannya jenazah setelah dimandikan dan dikafani dibawa ke Solo," ujar Kepala Sudin Gulkarmat Jaksel, Syamsul Huda saat dikonfirmasi, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, petugas menggunakan tandu basket untuk mengevakuasi jenazah korban dari rumah di kawasan Jalan Nipah tersebut. Setelah dievakuasi, warga sekitar lalu memandikan dan mengakafani jenazah pria yang diketahui berinisial RS itu.

Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno menambahkan, pihak keluarga tidak mengizinkan pria yang berprofesi sebagai driver ojol dilakukan proses autopsi dan visum di rumah sakit.

Keluarga korban menerima kematiannya denga ikhlas lantaran dia punya riwayat penyakit sesak nafas. "Dari keterangan keluarga korban yang bersangkutan ada riwayat sakit sesak nafas. Kami tadi hanya autopsi luar," katanya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
