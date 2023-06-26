Kena Ledakan Pecah Ban Tronton, Remaja di Bogor Tewas Terlindas

BOGOR - Pemotor berinisial AW (17), tewas kecelakaan dengan truk di Jalan Raya Cicangkal Rumpin, Kabupaten Bogor. Kecelakaan ini sudah ditangani Subnit Laka Pondok Udik Polres Bogor.

Kapolsek Rumpin Kompol Sumijo mengatakan kecelakaan itu terjadi pada Minggu 25 Juni 2023. Kecelakaan berawal ketika korban sedang mengendarai motor dari arah Rumpin menuju Cisauk.

BACA JUGA:

"Di TKP, diduga korban berusaha mendahului kendaraan truk tronton yang dikendarai TS (33)," kata Sumijo dalam keterangannya, Senin (26/6/2023).

Namun, tiba-tiba ban bagian kanan belakang truk tronton tersebut meledak dan sehingga angin dari ban mengenai korban. Kerasnya ledakan membuat korban terjatuh ke sisi kiri dan terlindas ban truk.

BACA JUGA:

Kronologi Kecelakaan Mobil Listrik Mercy di Tol JORR, Begini Pengakuan Sopir

"Menyebabkan korban mengalami luka mengakibatkan kematian di tempat," jelasnya.

Selanjutnya, jasad korban dievakuasi oleh petugas ke rumah sakit. Saat ini, kasus kecelakaan tersebut sudah ditangani Subnit Laka Pondok Udik Polres Bogor untuk proses penyelidikan lebih lanjut.