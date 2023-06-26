Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang Biskuit di Cengkareng Terbakar, Asap Tebal Membubung Tinggi

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |22:28 WIB
Gudang Biskuit di Cengkareng Terbakar, Asap Tebal Membubung Tinggi
Kebakaran gudang biskuit. (Foto: Dok Damkar)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda pergudangan biskuit di Jalan Raya Daan Mogot, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (26/6/2023) malam. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

Dari rekaman video yang diterima, asap hitam tebal tampak membubung tinggi. Terlihat api menyelimuti gudang tersebut. Sementara warga sekitar juga tampak beramai-ramai melihat kejadian itu.

 BACA JUGA:

Berdasarkan informasi dari Command Center DKI Jakarta, kebakaran itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.12 WIB. Pihak damkar kemudian mengerahkan sebanyak 12 unit mobil damkar yang diisi 60 personel ke lokasi.

Hingga kini, belum diketahui penyebab kebakaran, pasalnya petugas masih berjibaku melakukan pemadaman. "Situasi masih merah," tutup laporan itu.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Damkar Gudang Terbakar Kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175965/kebakaran-4btx_large.jpg
Kebakaran Hebat di Pengadegan Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175879/kebakaran-15fQ_large.jpg
Kebakaran Hebat Lapak di Pengadegan Jaksel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175876/kebakaran-Nh0s_large.jpg
Kebakaran di Tambora Diduga Akibat Pengelasan, 5 Rumah Ludes Dilahap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174959/kebakaran-VkdE_large.jpg
Saat Personel Polri-TNI Sinergi Berjibaku Padamkan Api di Kompleks Kodam Lama Jayapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174954/kebakaran-TjFA_large.jpg
Rumah Kontrakan di Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement