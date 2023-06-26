Gudang Biskuit di Cengkareng Terbakar, Asap Tebal Membubung Tinggi

JAKARTA - Kebakaran melanda pergudangan biskuit di Jalan Raya Daan Mogot, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (26/6/2023) malam. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

Dari rekaman video yang diterima, asap hitam tebal tampak membubung tinggi. Terlihat api menyelimuti gudang tersebut. Sementara warga sekitar juga tampak beramai-ramai melihat kejadian itu.

Berdasarkan informasi dari Command Center DKI Jakarta, kebakaran itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.12 WIB. Pihak damkar kemudian mengerahkan sebanyak 12 unit mobil damkar yang diisi 60 personel ke lokasi.

Hingga kini, belum diketahui penyebab kebakaran, pasalnya petugas masih berjibaku melakukan pemadaman. "Situasi masih merah," tutup laporan itu.

(Qur'anul Hidayat)