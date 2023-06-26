Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gudang Biskuit di Cengkareng, Arus Lalin Jalan Daan Mogot Macet

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |23:09 WIB
Kebakaran Gudang Biskuit di Cengkareng, Arus Lalin Jalan Daan Mogot Macet
Macet di Cengkareng imbas kebakaran gudang biskuit. (Foto: Dimas Choirul)
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Raya Daan Mogot, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat macet pada Senin (26/6/2023) malam. Kemacetan terjadi akibat kebakaran gudang biskuit di sekitar lokasi tersebut.

Pantauan di lokasi, kemacetan panjang terjadi sekitar dua kilometer dari arah Grogol menuju Cengkareng. Mayoritas kendaraan yang melintas didominasi pengendara sepeda motor yang hendak pulang kerja.

Beberapa pengendara sepeda motor tersebut harus melewati tepi jalan guna menghindari macet. Sementara itu, kemacetan tidak nampak dari arah sebaliknya 

 BACA JUGA:

Sebelumnya diberitakan, pergudangan biskuit di Jalan Raya Daan Mogot, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, terbakar pada Senin (26/6/2023) malam. 

Pantauan di lokasi, asap hitam tebal tampak membubung tinggi. Terlihat api menyelimuti gudang yang memiliki panjang 50 meter tersebur. Warga sekitar juga tampak beramai-ramai melihat kejadian itu.

Halaman:
1 2
      
