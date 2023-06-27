Legenda Makam Gantung Patih Djojodigdo, Pemilik Pecut Sakti yang Konon Tidak Bisa Mati

JAKARTA – Legenda Patih Djojodigdo dan pecut Samandiman berkembang di masyarakat Blitar pasca letusan dahsyat Gunung Kelud pada 1901. Konon, lecutan pecut sakti Patih Djojodigdo pernah menyelamatkan masyarakat Kadipaten Blitar dari amukan lahar Gunung Kelud.

Cerita tentang kesaktian Patih Djojodigdo ini diyakini kebenarannya oleh banyak orang, sehingga pasca letusan Gunung Kelud pada 1901 itu, masyarakat selalu mengungsi ke Pesanggrahan Patih Djojodigdo ketika Gunung Kelud meletus. Ini terjadi pada erupsi Gunung Kelud pada 1919, 1965, dan 1990.

Mereka percaya bahwa lahar Gunung Kelud takut pada Patih Djojodigdo. Sang patih juga konon rutin menggelar ritual rampogan macan, sebagai tolak balak amukan Gunung Kelud.

Pesanggrahan Patih Djojodigdo merupakan pemakaman dari Patih Djojodigdo. Makam ini berada di Jalan Melati No. 43 Kota Blitar.

Patih Djojodigdo adalah patih Kadipaten Blitar yang memiliki nama Raden Mas Ngabehi Pawadiman Djojodigdo atau Eyang Djojodigdo. Patih Djojodigdo memilki pecut sakti Samandiman yang mampu mengusir lahar Gunung Kelud dan dipercaya memiliki kesaktian lainnya.

Pawadiman Djojodigdo lahir 28 Juli 1827 di Kulon Progo, Yogyakarta di tengah berkecamuknya Perang Jawa antara Pangeran Diponegoro dengan VOC. Ayah Djojodigdo adalah Adipati Nggetan, Kulon Progo, Raden Mas Tumenggung (RMT) Kartodiwirjo yang turut berperang bersama Pangeran Diponegoro.

Pasca penangkapan Pangeran Diponegoro oleh VOC, Kartodiwirjo menjadi buruan kompeni. Saat itu Pawadiman Djojodigdo masih berusia belasan tahun.