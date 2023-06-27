Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dibantu Warga Singapura, Lukas Enembe Diduga Cuci Uang Hasil Korupsi di Rumah Judi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |07:37 WIB
Dibantu Warga Singapura, Lukas Enembe Diduga Cuci Uang Hasil Korupsi di Rumah Judi
Lukas Enembe (Foto: Antara/Humas Pemprov Papua)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe (LE) diduga melakukan pencucian uang hasil korupsinya di rumah judi atau yang karib disebut kasino di Singapura. Lukas dibantu oleh warga negara Singapura dalam mencuci uang di rumah judi.

KPK bakal berkoordinasi dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau Lembaga Antikorupsi Singapura untuk menelusuri aliran dana haram hingga pihak yang membantu Lukas mencuci uang di rumah judi.

"Karena disinyalir itu melibatkan WN Singapura yang bertindak sebagai professional money laundering, atau pencuci uang profesional," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

"Memang dia memfasilitasi pencucian uang itu di sana (Singapura)," sambungnya.

Sejauh ini, diakui Alex, KPK belum berkoordinasi dengan Lembaga Antikorupsi Singapura untuk melacak aliran dana hingga pihak yang membantu Lukas mengalirkan uang ke rumah judi. Namun, koordinasi itu akan segera dilakukan.

"Mudah-mudahan nanti dalam proses penyidikan kita dapat lebih jelas menyangkut keberadaan dana tersebut. Apakah ketika yang bersangkutan ini judi itu menang atau kalah. kalau kalah engga sudah amblas berarti kan duitnya," bener Alex.

