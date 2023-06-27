Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pemilu 2024, Wapres Ajak Jemaah Haji Doakan Negara Terbebas Konflik

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |07:48 WIB
Jelang Pemilu 2024, Wapres Ajak Jemaah Haji Doakan Negara Terbebas Konflik
Wapres Ma'ruf Amin (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak jamaah haji Indonesia yang saat ini sedang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah turut berdoa agar Indonesia terbebas dari konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Selain berdoa, memohon ampun, juga jangan lupa memohon untuk kebaikan negara supaya negara kita ini terbebas daripada konflik ketika kita menghadapi pemilu dan supaya negara kita kedepan semakin maju,” ajak Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Kebumen, dikutip Selasa (27/6/2023).

Sebab, kata Wapres, Padang Arafah diyakini sebagai tempat paling mustajab untuk berdoa. “Kalau 200 ribu lebih (jemaah haji Indonesia) berdoa di sana bersama-sama di tempat yang mustajabah untuk kebaikan negara, mudah-mudahan ada di antaranya diterima Allah subhanahu wa ta'ala,” ujarnya.

Tidak lupa, Wapres juga mengajak umat Islam yang akan merayakan Hari Raya Iduladha pada 10 Zulhijah 144 H/2023 Masehi tetap menjaga kesehatannya. Pasalnya, kali ini merupakan perayaan lebaran haji perdana pascapandemi Covid-19.

1 2
      
