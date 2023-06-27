Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Viral! Sopir Truk Kuliahkan Anak hingga Raih Predikat Cumlaude: Bangga Gue Coy!

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |08:17 WIB
Viral! Sopir Truk Kuliahkan Anak hingga Raih Predikat Cumlaude: Bangga Gue Coy!
Ilustrasi/Foto: Tangkapan layar
A
A
A

 

JAKARTA - Seorang ayah membagikan momen bahagianya saat kelulusan putri tercintanya. Pria yang berprofesi sebagai sopir truk ini bangga lantaran berhasil menguliahkan anaknya hingga lulus dengan predikat cumlaude.

Rekaman momen kebahagian itu pun viral di sosial media. Dalam unggahan sang ayah di akun TikToknya @johnilegend, ia mengatakan meski dirinya hanya seorang sopir, anaknya harus sukses.

 BACA JUGA:

"Walaupun bapaknya sopir anak harus sukses. Ini S1 bangga gue coy," kata pria bernama Johni Hadi tersebut.

Netizen pun sempat salah fokus dengan unggahan video tersebut. Pasalnya, sang anak memiliki raut wajah cantik dengan aksen bule.

 BACA JUGA:

Tak memungkiri hal itu, Johni pun mengungkapkan bahwa anaknya memang turunan bule. Hal ini lantaran mantan istrinya merupakan seorang warga negara asing.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
