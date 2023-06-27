Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertolak ke Aceh, Jokowi Akan Luncurkan Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial HAM Berat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |08:46 WIB
Bertolak ke Aceh, Jokowi Akan Luncurkan Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial HAM Berat
Presiden Jokowi/Foto: Biro Setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Provinsi Aceh untuk melakukan kunjungan kerja pada Selasa, 27 Juni 2023. Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, presiden bersama rombongan terbatas lepas landas menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 06.40 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Presiden akan langsung melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Pidie.

 BACA JUGA:

