INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,0 Guncang Aceh Besar, Pusatnya di Darat

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |10:50 WIB
Gempa M4,0 Guncang Aceh Besar, Pusatnya di Darat
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan M4,0 mengguncang Jantho Aceh Besar, Selasa 27 Juni 2023, pukul 10.13 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 10 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 15 km timur laut Jantho Aceh Besar pada koordinat 5.27 Lintang Utara – 95.74 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.0, 27-Jun-2023 10:13:07 WIB, Lok:5.27LU, 95.74BT (15 km TimurLaut JANTHO-ACEHBESAR), Kedalaman:10 Km," tulis BMKG.

Menurutnya, pusat gempa berada di darat 13 Km Timur Laut Jantho, Aceh Besar. BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Gempa dirasakan (MMI) II Banda Aceh, II Sigli,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Aceh Besar gempa
