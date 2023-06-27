Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Jenguk Ulama Senior NU Kiai Madani di Sleman Yogyakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |11:10 WIB
Wapres Jenguk Ulama Senior NU Kiai Madani di Sleman Yogyakarta
Wapres KH Ma'ruf Amin jenguk ulama senior PBNU KH Madani. (Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bersama Ibu Wury Ma'ruf Amin berkunjung ke kediaman ulama senior Nahdlatul Ulama (NU), KH Madani MA di Sleman, Yogyakarta, Selasa (27/6/2023) pagi.

Kunjungan ini merupakan silaturahmi sekaligus membesuk sahabatnya yang sedang sakit.

Wapres dan Ibu Wury Ma'ruf Amin beranjak dari Istana Kepresidenan Yogyakarta sekitar pukul 08.00 WIB menuju kediaman Kiai Madani di Jalan Jawa No 3 Pringgolayan Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman.

Kepada tokoh kelahiran Madura ini, Wapres mendoakan kesembuhan sahabatnya.

Silaturahmi yang berlangsung sekitar 40 menit tersebut diwarnai canda dan cerita kenangan selama kiprah kedua ulama ini di keorganisasian.

Sederet amanah pernah diemban Kiai Madani di antaranya menduduki jabatan Katib Aam Syuriah PBNU periode 2010 – 2015, Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DI Yogyakarta, dan Mustasyar PWNU DIY (2022–2027).

Halaman:
1 2
      
