Survei PWS: Elektabilitas Ganjar-Prabowo Bersaing Ketat, Anies Urutan Ketiga

JAKARTA – Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Prabowo Subianto bersaing ketat dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi teratas. Sementara bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan berada di posisi ketiga.

Demikian hasil survei Political Weather Station (PWS) atas pertanyaan siapa sosok yang akan dipilih jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini. Survei ini merupakan simulasi terhadap 10 nama tokoh nasional yang berpotensi menjadi presiden.

"Capres pilihan publik menghadapi Pemilu 2024 mengerucut pada tiga nama saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan," ujar peneliti utama PWS, Sharazani dalam surveinya secara daring, dikutip Selasa (27/6/2023).

Berdasarkan survei PWS, persentase keterpilihan Prabowo Subianto mencapai 32,8 persen, disusul Ganjar Pranowo dengan 27,1 persen, lalu Anies Baswedan di urutan ketiga dengan 16,5 persen.

Selain tiga nama tersebut di atas, tujuh tokoh nasional lain hanya memiliki persentase keterpilihan kurang dari 5 persen.

Mereka diantaranya Ridwan Kamil 4,7 persen, Erick Thohir 4,3 persen, Mahfud MD 4,1 persen, Sandiaga Uno 3,2 persen, AHY 2,5 persen, Airlangga Hartarto 1,9 persen, dan Muhaimin Iskandar 1,5 persen.

Hasil survei ini menunjukkan akan sulit bagi partai politik (parpol) atau gabungan parpol untuk memunculkan nama lain sebagai capres di luar tiga nama teratas.

BACA JUGA: Prabowo Subianto Ungkap Banyak Negara Afrika Minta Indonesia Latih Tentaranya

"Hasil ini mengindikasikan bahwa hingga masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU beberapa bulan lagi nampaknya sulit akan muncul nama lain untuk didaftarkan sebagai capres di luar ketiga nama di atas,"ulasnya

Menurutnya, nama-nama yang memiliki elektabilitas kurang dari 5 persen lebih cocok untuk diposisikan sebagai cawapres bagi Prabowo, Ganjar dan Anies dalam Pilpres 2024.

"Nama-nama tersebut kurang rasional lagi untuk dinominasikan menjadi capres, dan lebih tepat diposisikan sebagai cawapres dari Prabowo, Ganjar maupun Anies,"pungkasnya.