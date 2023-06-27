Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

20 Hari Beroperasi, Polri Tangkap 623 Tersangka TPPO

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |11:24 WIB
20 Hari Beroperasi, Polri Tangkap 623 Tersangka TPPO
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ramadhan (foto: dok MPI)
JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan operasi penindakan selama kurang lebih 20 hari.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, dalam hasil analisa dan evaluasi Satgas TPPO sejak tanggal 5 Juni hingga 25 Juni 2023, setidaknya sudah ada 623 tersangka perdagangan orang yang telah ditangkap.

"Jumlah tersangka pada kasus TPPO ini sebanyak 623 tersangka," kata Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Menurut Ramadhan, sampai dengan tanggal 25 Juni 2023, setidaknya sudah ada 536 laporan polisi yang masuk terkait dengan perkara tersebut.

