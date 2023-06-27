BMKG: Gempa di Aceh Besar Akibat Aktivitas Sesar Lokal Seulimeum

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa kekuatan M4,0 yang mengguncang Aceh Besar pagi ini akibat aktivitas sesar lokal Seulimeum.

Sebelumnya, BMKG melaporkan gempa terjadi hari ini pukul 10:13:08 WIB wilayah Jantho – Aceh Besar. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M4.0.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 5.27 LU dan 95.73 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 13 km Timur Laut JANTHO - ACEHBESAR pada kedalaman 7 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal Seulimeum," Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Azhar Rusdin dalam keterangan resminya, Selasa (27/6/2023).