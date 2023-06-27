Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,2 Guncang Wilayah Cilacap

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |11:32 WIB
Gempa M4,2 Guncang Wilayah Cilacap
Illustrasi (foto: freepick)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa mengguncang Cilacap Jawa Tengah, Selasa, 27 Juni 2023 pukul 10.48.03 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M4,2. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 8.37° LS; 108.92° BT tepatnya di laut pada jarak 72 km arah baratdaya Cilacap, Jateng dengan kedalaman 32 Km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran dasar laut di Samudra Hindia," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan, guncangan gempabumi ini dirasakan di daerah Cilacap II MMI (Getaran dirasakan sedikit orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut."

"Hingga hari Selasa, 27 Juni 2023 pukul 11.00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum ada aktivitas gempabumi susulan (aftershock)," tandasnya.

(Awaludin)

      
BMKG Gempa Cilacap gempa
