Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Saksi Mario Dandy, Pemeriksaan Agnes Digelar Tertutup

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |11:41 WIB
Jadi Saksi Mario Dandy, Pemeriksaan Agnes Digelar Tertutup
Pemeriksaan Agnes di PN Jaksel (foto: MPI/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas, pada Selasa (27/6/2023) ini. Adapun persidangan digelar secara tertutup lantaran Agnes masih di bawah umur.

"Karena saksi masih dibawah umur sehingga sidang dilakukan secara tertutup yah," ujar Ketua majelis hakim, Alimin Ribut di persidangan, Selasa (27/6/2023).

Persidangan digelar secara tertutup selama saksi anak di bawah umur diperiksa, sidang bakal digelar secara terbuka kembali manakala saksi berumur dewasa diperiksa. Setidaknya, ada 3 orang saksi yang diperiksa kali ini, yakni anak AG, Chriswanda Oliver, dan Rafael Benitez, sedangkan Amanda alias APA tak kunjung hadir lagi.

Adapun Agnes hadir di PN Jakarta Selatan sejak sekira pukul 09.30 WIB. Dia terlihat menggunakan hoodie berwarna cream, dan baju putih, serta dilengkapi masker hitam.

Saat tiba di PN Jakarta Selatan, Agnes terus menundukkan kepalanya sambil memegangi penutup kepala jaket seraya menutupi matanya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172370/penganiayaan-xSkA_large.jpg
Karyawan Zaskia Mecca Dianiaya Pemotor Ngaku 'Anggota', Polisi Kumpulkan CCTV Buru Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement