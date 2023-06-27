Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Mario Dandy Lirik Mantan Kekasihnya di Ruang Sidang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |12:04 WIB
Ketika Mario Dandy Lirik Mantan Kekasihnya di Ruang Sidang
Sidang Mario Dandy di PN Jaksel (foto: MPI/Ari)
JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas pada Selasa (27/6/2023) ini. Dalam sidang, Mario sempat mencuri-curi pandang terhadap mantan kekasihnya, Agnes yang diperiksa sebagai saksi.

Berdasarkan pantauan, Agnes yang menggunakan hoodie cream, kaos putih, dan masker hitam duduk di kursi saksi. Pasalnya, dia menjadi salah satu saksi dari tiga saksi yang diperiksa pada persidangan kali ini.

Sesaat sebelum Majelis Hakim memasuki ruang sidang, Mario Dandy yang tengah duduk di samping kuasa hukumnya tampak curi-curi pandang ke arah Agnes. Gelagat Mario curi-curi pandang sempat tertangkap kamera menatap ke arah Agnes.

Terhitung, semenjak Agnes duduk di kursi saksi, Mario Dandy dua kali menatap tajam ke arah Agnes. Namun, momen curi-curi pandang Mario itu itu tak berlangsung lama lantaran majelis hakim masuk ke ruang sidang untuk memulai persidangan.

Adapun dalam persidangan kali ini, ada 3 orang saksi yang diperiksa, yakni anak AG, Chriswanda Oliver, dan Rafael Benitez, sedangkan Amanda alias APA tak hadir lagi dengan dalih sakit. Anak AG beserta dua saksi lainnya tampak masuk ke ruang sidang utama PN Jakarta Selatan sekira pukul 10.30 WIB.

(Awaludin)

      
