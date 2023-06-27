Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Klarifikasi Pelapor Kasus Penistaaan Agama Pimpinan Al-Zaytun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |12:16 WIB
Bareskrim Klarifikasi Pelapor Kasus Penistaaan Agama Pimpinan Al-Zaytun
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ramadhan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor kasus dugaan penistaan agama terhadap Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa, klarifikasi tersebut akan dilakukan terhadap tiga orang pelapor.

"Ya (tiga orang pelapor)," kata Ramadhan saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Ramadhan menjelaskan, pemanggilan untuk proses klarifikasi tersebut untuk kebutuhan proses penyelidikan kasus dugaan penistaan agama Pimpinan Al-Zaytun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162817/umi-lkA4_large.jpg
Bersumpah di Atas Al-Quran, Umi Cinta Klarifikasi Tuduhan Soal Surga dan Infaq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162811/aliran_sesat-FMob_large.jpg
Duh! Pengikut Umi Cinta Pengajian 'Masuk Surga Bayar Rp1 Juta’ Capai Puluhan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162476/kusumo-ukG8_large.jpg
Bikin Geger! Pengajian Umi Cinta di Bekasi, Bayar Rp1 Juta Bisa Masuk Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032200/mui-respons-viralnya-abuya-mama-ghufron-sangat-menyesatkan-masyarakat-gbueoIVU9o.jpg
MUI Respons Viralnya Abuya Mama Ghufron : Sangat Menyesatkan Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/608/2985682/nabi-palsu-mengaku-diutus-bubarkan-islam-ditangkap-polisi-ZDSig246dU.jpg
Nabi Palsu Mengaku Diutus Bubarkan Islam Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/519/2977772/selain-gus-samsudin-polda-jatim-bidik-tersangka-lain-konten-tukar-pasangan-2VsYPtxf3L.jpg
Selain Gus Samsudin, Polda Jatim Bidik Tersangka Lain Konten Tukar Pasangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement