Sempat Ditegur Jaksa Pakai Batik, Kini Mario Malah Pakai Kemeja Gelap

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat menegur terdakwa Mario Dandy dan memintanya memakai kemeja putih, pada persidangan sebelumnya lantaran dia kerap memakai kemeja batik di persidangan. Namun, bukannya patuh, Mario malah memakai kemeja warna gelap kali ini.

Berdasarkan pantauan pada persidangan Selasa (27/6/2023) ini, tampak Mario Dandy mengenakan kemeja berwarna navy gelap dengan celana berwarna hitam. Sementara terdakwa Shane Lukas menggunakan kemeja putih dengan celana hitam.

Mario tampak seolah tidak mengindahkan permintaan Jaksa yang memintanya menggunakan pakaian berwarna atasan putih dan bawahan hitam saat hadir di sidang kasus penganiayaan anak D. Padahal, JPU sudah mengigatkan Mario yang pada persidangan sebelumnya menggunakan kemeja batik.

Di awal persidangan, Mario sempat mengenakan kemeja putih dan celana hitam panjang. Namun pada persidangan Kamis (15/6/2023) dan Selasa (20/6/2023), Mario mengenakan kemeja batik dipadukan celana hitam dan sepatu pantofel.