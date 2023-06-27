Hary Tanoe : Narkoba Musuh Bersama, Harus Diberantas

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menegaskan, narkoba adalah musuh besar bersama saat ini. Sebagai partai politik, Partai Perindo berpartisipasi aktif memerangi narkoba.

“Narkoba harus menjadi musuh kita bersama. Jangan sampai anak-anak kita kena narkoba, kemudian nanti akan mempengaruhi masa depan bangsa kita sendiri,” ujar Hary Tanoe.

Ia menyebutkan, saat ini Partai Perindo memiliki Badan Narkotika, Korupsi, dan Terorisme (Narkoter) Center.

“Sebagai partai politik, kami sekarang ada: Badan Narkotika, Korupsi dan Terorisme (Narkoter) Center yang dipimpin Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar,” tuturnya.

Anang Iskandar adalah mantan Kepala BNN. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri.

“Beliau juga nyaleg DPR RI. Saya sangat berharap Beliau bisa jadi, duduk di dewan, sehingga betul-betul fokus bagaimana bisa ikut memberantas narkoba di Indonesia,” tutur Hary Tanoe.