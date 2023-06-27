Tanda Sayap Perindo seperti Finger Heart, HT: Untuk Indonesia Sejahtera

JAKARTA – Sayap Partai Perindo, dibuat dengan menempelkan dan menyilangkan ibu jari dengan jari telunjuk (finger heart), sehingga terlihat seperti sayap. Hal itu dilakukan oleh anggota dan kader Perindo selalu menunjukkan Sayap Perindo saat berfoto.

“Ini tanda Sayap Partai Perindo. Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera,” ujar Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) seraya membagikan video Sayap Perindo, pada laman Instagram miliknya, Selasa (27/06/2023).

Partai Perindo hadir dengan idealisme yang luhur, konsisten berjuang bagi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak dan percepatan pendidikan guna mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

HT kerap menegaskan, Perindo merupakan wadah untuk membangun NKRI menjadi bangsa yang sejahtera. Oleh karena itu, HT membangun Perindo sebagai partai inklusif, yakni terbuka bagi yang ingin berjuang bersama-sama untuk kesejahteraan Indonesia.

"Inklusivitas artinya semua warga negara Indonesia yang memiliki niat atau itikad betul-betul membangun NKRI menjadi NKRI yang sejahtera yang pada akhirnya menuju persatuan kesatuan dengan kuat, wadahnya adalah di sini, Partai Perindo,” papar HT, beberapa waktu lalu.

(Awaludin)