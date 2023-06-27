Terungkap! Johnny Plate Difasilitasi Pengusaha saat Lawatan ke Spanyol hingga Inggris

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap, pada 2022, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny Gerard Plate difasilitasi oleh Dirut PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan saat melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona Spanyol.

Saat itu, Johnny bersama timnya diberikan fasilitas berupa sebagian pembayaran hotel selama dinas di Barcelona Spanyol sebesar Rp452.500.000.

Tidak hanya itu, JPU juga mengungkap bahwa Johnny dan timnya difasilitasi oleh Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan saat lawatan ke Paris, London, dan Amerika.

"Berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris Prancis sebesar Rp.453.600.000," kata JPU saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023).

"London Inggris sebesar Rp167.600.000, dan Amerika Serikat sebesar Rp404.608.000," sambungnya.

Diketahui, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate didakwa terlibat praktik korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo. Politikus NasDem tersebut diduga telah merugikan keuangan dan perekonomian negara Rp8.032.084.133.795 (Rp8 triliun).