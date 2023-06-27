Usai Jalani Sidang Perdana, Johnny G Plate Bungkam dengan Pengawalan Ketat

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny Gerard Plate hanya bungkam setelah selesai menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023).

Dengan pengawalan ketat, Johnny terus tertunduk saat keluar dari ruang sidang. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem itu.

"Kasih jalan, kasih jalan," kata pihak pengamanan kepada awak media.

Diketahui Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat enggelar sidang perdana terkait perkara dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hari ini, Selasa (27/6/2023).