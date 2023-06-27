Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons Pungli di Rutan KPK, Wapres: Korupsi Terus Diberantas Apalagi di Depan Mata

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |14:12 WIB
Respons Pungli di Rutan KPK, Wapres: Korupsi Terus Diberantas Apalagi di Depan Mata
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut merespons adanya pungli di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih. Wapres mendorong agar KPK melakukan pemberantasan pungli di instansinya.

"Korupsi terus (diberantas) apalagi di rutannya KPK apalagi itu artinya di matanya sendiri. Saya kira saya setuju itu diteruskan dituntaskan," tegas Wapres saat ditanya awak media usai mengunjungi Pondok Pesantren Hajar Aswad, Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (27/6/2023).

Wapres pun meminta agar KPK melakukan bersih-bersih di dalam instansinya, jangan sampai di dalam lembaga antirasuah itu justru terjadi korupsi. "Jangan sampai KPK yang akan melakukan upaya pemberantasan korupsi tapi di dalam sendiri itu terjadi (korupsi) tentu saja itu harus dibersihkan dulu ya.”

Pada kesempatan itu, Wapres juga mendorong agar pemberantasan korupsi dilakukan melalui jalur pendidikan dan juga penindakan. "Saya kira kita sepakat untuk memberantas korupsi melalui jalur yang sifatnya itu pendidikan kemudian juga melalui penindakan ya," tandasnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) mengungkap temuan dugaan adanya pungli di rutan KPK. Diduga, ada puluhan petugas rutan KPK yang menerima pungli hingga mencapai Rp4 miliar dalam kurun waktu tiga bulan medio Desember 2021-Maret 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement