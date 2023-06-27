Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Nama Menkominfo Baru, Wapres: Tidak Seru Kalau Saya Bocorkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |14:17 WIB
Soal Nama Menkominfo Baru, Wapres: Tidak Seru Kalau Saya Bocorkan
Maruf Amin/Foto: Binti Mufarida
A
A
A

 

GUNUNGKIDUL - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin turut berkomentar terkait informasi nama pengganti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru. Saat ini, Menkominfo diisi oleh Mahfud MD sebagai Plt. Menteri sebelumnya, yakni Johnny G Plate yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Meski begitu, Wapres enggak membocorkan nama-nama yang akan mengisi jabatan Menkominfo baru. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dirinya telah mengantongi nama yang akan mengisi posisi Menkominfo.

 BACA JUGA:

“Tidak baik (saya bocorkan), mesti presiden. Nanti tidak seru kalau saya bocorkan. Nanti kalau presiden mengumumkan misalnya, tidak menarik lagi. Tunggu aja presiden,” kata Wapres saat ditanya awak media usai mengunjungi Pondok Pesantren Hajar Aswad, Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (27/6/2023).

Wapres pun menegaskan bahwa nama Menkominfo baru akan diumumkan oleh Presiden Jokowi. Dia juga enggan membocorkan inisial nama Menkominfo baru. “Tunggu saja Presiden.”

 BACA JUGA:

Sementara saat ditanya reshuffle Kabinet, Wapres pun menegaskan bahwa itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152073/jonny-Nlnw_large.jpg
Kejari Jakpus Akan Periksa Eks Menkominfo Johnny G Plate Terkait Korupsi PDNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/337/3032084/tetap-dihukum-15-tahun-penjara-mobil-landrover-johnny-plate-juga-dirampas-negara-f8ykb1SArg.jpg
Tetap Dihukum 15 Tahun Penjara, Mobil Landrover Johnny Plate Juga Dirampas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/337/2999719/menkominfo-kecerdasan-buatan-jangan-sampai-hilangkan-dimensi-manusia-xA6QC7nsyq.jpg
Menkominfo: Kecerdasan Buatan Jangan Sampai Hilangkan Dimensi Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/337/2967054/persatuan-islam-tionghoa-indonesia-terima-prangko-shio-naga-dari-menkominfo-lY6P3ggNzR.jpg
Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Terima Prangko Shio Naga dari Menkominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/337/2907724/korupsi-bts-4g-johnny-plate-cs-bakal-jalani-sidang-tuntutan-hari-ini-kcFem9FkxL.jpg
Korupsi BTS 4G, Johnny Plate Cs Bakal Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/337/2889128/menkominfo-budi-arie-temui-jokowi-di-istana-bahas-penghapusan-tiktok-shop-pVWBA0z6gC.jpg
Menkominfo Budi Arie Temui Jokowi di Istana, Bahas Penghapusan Tiktok Shop?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement