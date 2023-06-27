Soal Nama Menkominfo Baru, Wapres: Tidak Seru Kalau Saya Bocorkan

GUNUNGKIDUL - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin turut berkomentar terkait informasi nama pengganti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru. Saat ini, Menkominfo diisi oleh Mahfud MD sebagai Plt. Menteri sebelumnya, yakni Johnny G Plate yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Meski begitu, Wapres enggak membocorkan nama-nama yang akan mengisi jabatan Menkominfo baru. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dirinya telah mengantongi nama yang akan mengisi posisi Menkominfo.

“Tidak baik (saya bocorkan), mesti presiden. Nanti tidak seru kalau saya bocorkan. Nanti kalau presiden mengumumkan misalnya, tidak menarik lagi. Tunggu aja presiden,” kata Wapres saat ditanya awak media usai mengunjungi Pondok Pesantren Hajar Aswad, Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (27/6/2023).

Wapres pun menegaskan bahwa nama Menkominfo baru akan diumumkan oleh Presiden Jokowi. Dia juga enggan membocorkan inisial nama Menkominfo baru. “Tunggu saja Presiden.”

Sementara saat ditanya reshuffle Kabinet, Wapres pun menegaskan bahwa itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.