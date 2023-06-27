Keyword Tanda Sayap Perindo dan Hary Tanoesoedibjo Trending Topic di Twitter

JAKARTA - Tiga keyword yang berkaitan dengan Partai Perindo trending topic di Twitter. Keyword itu adalah keyword Tanda Sayap Perindo, Untuk Indonesia Sejahtera, dan Hary Tanoesoedibjo.

Keyword Tanda Sayap Perindo dicuitkan sebanyak 2.081 tweet, keyword Untuk Indonesia Sejahtera sebanyak 2.291 tweet, dan Hary Tanoesoedibjo sebanyak 2.072 tweet. Jumlah cuitan ini merupakan angka realtime hingga pukul 14.09 WIB.

Adapun, tanda Sayap Partai Perindo merupakan simbol yang dibuat dengan menempelkan dan menyilangkan ibu jari dengan jari telunjuk (finger heart), sehingga terlihat seperti sayap.

Hal itu dilakukan oleh anggota dan kader Perindo saat berfoto. “Ini tanda Sayap Partai Perindo. Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera,” ujar Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) seraya membagikan video Sayap Perindo, pada laman Instagram miliknya, Selasa (27/06/2023).

(Nanda Aria)