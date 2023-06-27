Sidang Lanjutan Johnny G Plate Digelar 4 Juli 2023

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny Gerard Plate bakal menjalani sidang lanjutan pada Selasa 4 Juli 2023.

"Saudara minta 2 minggu, saya kabulkan 1 minggu. Nanti tanggal 4 Juli sidang lagi," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang perdana Plate di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023).

Adapun sidang perdana hari ini menghadirkan tiga tersangka, yaitu Johnny, Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Anang Achmad Latif selaku, dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Yohan Suryanto.

Sebagai informasi, Johnny bersama dua tersangka lainnya yakni Anang Achmad Latif dan Yohan Suryanto menjalani sidang perdana. Dalam sidang pada Selasa 27 Juni 2023, jaksa mengungkap bahwa Johnny memperkaya diri dengan nilai mencapai Rp17,8 miliar, dan kerugian negara dalam perkara ini, sebesar Rp8,032 triliun.

Diketahui sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020 sampai 2022.

Keenam tersangka tersebut yakni, Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif, Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak.