INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Survei PWS: Elektabilitas Tertinggi, Prabowo Tokoh Paling Disukai

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:25 WIB
Survei PWS: Elektabilitas Tertinggi, Prabowo Tokoh Paling Disukai
Elektabilitas Prabowo Subianto Tertinggi
A
A
A

JAKARTA - Elektabilitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di 2024 menempati posisi pertama dalam hasil survei yang dilakukan oleh Political Weather Station (PWS). 

Ketua Umum Partai Gerindra ini bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo dan ikuti oleh Anies Baswedan.

Survei PWS dilakukan lewat beberapa simulasi. Dari simulasi 10 nama, elektabilitas Prabowo berada di peringkat pertama.

"Sebanyak 32,8% menyatakan memilih Prabowo Subanto. Kemudian sebanyak 27,1% responden mengaku memilih Ganjar Pranowo dan yang menjatuhkan pilihan pada Anies Baswedan sebesar 16,5%," kata peneliti PWS, Sharazani dalam rilis survei secara daring, dikutip Selasa (27/6/2023).

Sementara itu, muncul nama-nama seperti Ridwan Kamil (4,7%), Erick Thohir (4,3%), Mahfud MD (4,1%), Sandiaga Uno (3,2%), dan seterusnya.

"Namun mengingat persentase elektabilitasnya sangat tidak signifikan, nama-nama tersebut kurang rasional lagi untuk dinominasikan menjadi capres," ujarnya.

PWS mengukur elektabilitas dari ketiga nama capres di tiga besar. Hasilnya, Prabowo kembali unggul dan semakin kokoh elektabilitasnya di atas Ganjar dan Anies.

"Sebanyak 40,5% responden menyebut nama Prabowo. Setelah itu sebanyak 33,4% memilih Ganjar dan 20,8% menjatuhkan pilihan pada Anies," terangnya.

Survei PWS ini dilakukan pada 10-18 Juni 2023 di 34 provinsi Indonesia terhaap 1.200 responden metode teknik pencuplikan secara acak bertingkat (multistage random sampling).Margin of error diterapkan sebesar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

