Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Penistaan Agama Al-Zaytun, Bareskrim Bakal Periksa Ahli Kemenag

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:45 WIB
Kasus Penistaan Agama Al-Zaytun, Bareskrim Bakal Periksa Ahli Kemenag
Bareskrim bakal periksa ahli dari Kemenag untuk mengusut kasus penistaan agama Ponpes Al Zaytun. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dit Tipidum Bareskrim Polri akan mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli dari Kementerian Agama (Kemenag) terkait pengusutan kasus dugaan penistaan agama terhadap pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang.

"Selanjutnya, kita akan meriksa baik itu ahli, baik yang tadi disampaikan dari Menag," kata Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Menurut Djuhandhani, proses rangkaian pemeriksaan pelapor, ahli, dan pihak terkait lainnya untuk mengusut unsur pidana terkait laporan terhadap Al-Zaytun.

"Kita menguji terkait dengan apakah perbuatan ini dikaitkan dengan fatwa MUI kita hubungkan, kemudian dari keterangan ahli seperti apa," ujar Djuhandhani.

Sebagaimana diketahui, pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/608/3121202//ratu_entok-Nhva_large.jpg
Minta Yesus Potong Rambut, TikTokers Ratu Entok Dihukum 2 Tahun 10 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/340/3120695//viral-HJuI_large.jpg
Viral, Alas Kaki Bertuliskan Ayat Suci Alquran Dijual di Swalayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/608/3115219//viral-hPJ7_large.jpg
Minta Yesus Potong Rambut, Ratu Entok Dituntut 4,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/525/3107184//panji_gumilang_saat_sidang_tppu-PApB_large.jpg
Jalani Sidang Perdana, Panji Gumilang Didakwa Langgar UU Yayasan dan TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/525/3107088//panji_gumilang-EqsF_large.JPG
Babak Baru, Panji Gumilang Jalani Sidang Perdana Kasus TPPU di PN Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085483//oklin_fia-IfNv_large.jpg
9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement