Muhammadiyah Rayakan Idul Adha Besok, Berikut Lokasi Sholat Id di Jabodetabek

Jadwal dan lokasi sholat Idul Adha pada 28 Juni 2023 se-Jabodetabek. (Okezone)

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Juni 2023.

Penetapan Idul Adha sebelumnya diumumkan PP Muhammadiyah melalui maklumat bernomor 1/MLM/1.0/E/2023 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada 21 Januari 2023 di Yogyakarta.

Warga Muhammadiyah pun akan menggelar sholat Idul Adha besok. Berikut lokasi sholat Idul Adha di wilayah Jabodetabek, bersumber dari muhamadiyah.or.id :

IDULADHA SEJABODETABEK by Desk Nasional Jabodetabek MPI

(Erha Aprili Ramadhoni)