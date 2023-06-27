Tanda Sayap Partai Perindo, Ahmad Rofiq Tekankan Pentingnya Kasih Sayang dalam Bangun Bangsa dan Negara

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq, menyatakan tanda Sayap Partai Perindo merupakan simbolisasi kasih sayang.

Sebagaimana diketahui, tanda Sayap Partai Perindo merupakan simbol yang dibuat dengan menempelkan dan menyilangkan ibu jari dengan jari telunjuk (finger heart), sehingga terlihat seperti sayap.

"Ini bermakna pesan Partai Perindo terhadap pentingnya kasih sayang dalam membangun bangsa dan negara," kata Rofiq, Selasa (27/6/2023).

Ahmad Rofiq --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Banten III (Tangerang Raya) itu-- menyebutkan, tanda Sayap Partai Perindo akan menjadi alat sosialisasi ke masyarakat.

Menurutnya, menempelkan dan menyilangkan ibu jari dan jari telunjuk identik dengan logo Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Tanda sayap Perindo ini juga bagian dari identitas politik yang identik dengan logo Partai Perindo bertanda sayap," ujarnya.