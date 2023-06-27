Aset Lukas Enembe Rp144,7 Miliar Disita, Ketua KPK: Koruptor Tak Takut Dipenjara Tapi Dimiskinkan!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai aset dan uang milik Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe. Aset yang berhasil disita pun mencapai Rp 144,7 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Papua.

Menanggapi hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri menilai para pelaku tindak pidana korupsi tidak takut masuk penjara, melainkan takut dimiskinkan. Firli juga menilai dengan dimiskinkannya, sehingga tidak ada lagi tindak korupsi di Indonesia.

"Para pelaku korupsi tidak takut berapa lamanya dipenjara, tapi mereka takut miskin. Maka miskinkan mereka supaya tidak ada lagi korupsi," kata Firli dalam keterangannya, Selasa (27/6/2023).

Lebih lanjut, ia menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti untuk mengusut kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Kami ingin memberikan pesan kepada penyelenggara negara bahwa kami serius akan memiskinkan koruptor," jelas dia.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan tumpukan uang barang bukti dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe . Nilainya mencapai miliaran rupiah.

Tumpukan uang miliaran rupiah tersebut ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan. Dalam konpers tersebut hadir Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata; Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur; serta Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.