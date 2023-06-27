Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aset Lukas Enembe Rp144,7 Miliar Disita, Ketua KPK: Koruptor Tak Takut Dipenjara Tapi Dimiskinkan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |17:51 WIB
Aset Lukas Enembe Rp144,7 Miliar Disita, Ketua KPK: Koruptor Tak Takut Dipenjara Tapi Dimiskinkan!
Ketua KPK, Firli Bahuri (foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai aset dan uang milik Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe. Aset yang berhasil disita pun mencapai Rp 144,7 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Papua.

Menanggapi hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri menilai para pelaku tindak pidana korupsi tidak takut masuk penjara, melainkan takut dimiskinkan. Firli juga menilai dengan dimiskinkannya, sehingga tidak ada lagi tindak korupsi di Indonesia.

"Para pelaku korupsi tidak takut berapa lamanya dipenjara, tapi mereka takut miskin. Maka miskinkan mereka supaya tidak ada lagi korupsi," kata Firli dalam keterangannya, Selasa (27/6/2023).

Lebih lanjut, ia menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti untuk mengusut kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Kami ingin memberikan pesan kepada penyelenggara negara bahwa kami serius akan memiskinkan koruptor," jelas dia.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan tumpukan uang barang bukti dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe . Nilainya mencapai miliaran rupiah.

Tumpukan uang miliaran rupiah tersebut ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan. Dalam konpers tersebut hadir Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata; Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur; serta Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement