Kemendagri Minta Optimalkan Realisasi APBD, Yerry Tawalujan: Untuk Percepat Penyerapan Anggaran

JAKARTA - Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro meminta semua pemerintah daerah mengoptimalkan realisasi APBD merupakan turunan dari instruksi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Partai Perindo Yerry Tawalujan mengapresiasi pernyataan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro tersebut.

Oleh karena itu, Yerry meminta pemerintah daerah untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan secepatnya.

"Seruan dari Sekjen Kemendagri agar pemerintah daerah optimalkan realisasi penyerapan APBD adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Jokowi. Jadi ini sifatnya wajib dilaksanakan dengan segera oleh pemerintah daerah," kata Yerry, Selasa (27/6/2023).

Yerry Tawalujan putra asli Minahasa --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- menyebutkan, ada perbedaan kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Masih kata Yerry, pemerintah pusat bekerja cepat dan sebaliknya, pemerintah daerah kesulitan mengimbangi.

"Padahal, sebenarnya Pemda pun bisa kerja cepat karena anggaran sudah disalurkan ke daerah, tinggal eksekusi program saja," ujar Yerry.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menambahkan, dalam konteks ini sekda dan inspektorat daerah didorong mencermati kembali kondisi tersebut agar realisasi APBD dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.