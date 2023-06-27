Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Masuk Masa Endemi, 14 Provinsi Zero Kasus Covid-19

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |19:29 WIB
Indonesia Masuk Masa Endemi, 14 Provinsi Zero Kasus Covid-19
Ilustrasi (Foto : Freepik)
JAKARTA - Indonesia sudah masuk masa endemi Covid-19. Berdasar data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebanyak 14 provinsi tidak ada penambahan atau zero kasus positif Covid-19.

Namun sejumlah provinsi masih menunjukkan adanya penambangan kasus positif virus corona. Di mana jumlah kasus positif Covid-19 hari ini, Selasa (27/6/2023), bertambah 79.

Berikut sebaran kasus positif Covid-19 hari ini:

1 DKI JAKARTA 19

2 JAWA BARAT 17

3 BANTEN 10

4 JAWA TIMUR 6

5 SUMATERA UTARA 5

6 JAWA TENGAH 3

7 BALI 3

8 PAPUA 3

9 SULAWESI SELATAN 2

10 SUMATERA SELATAN 1

11 LAMPUNG 1

12 BANGKA BELITUNG 1

13 KALIMANTAN TIMUR 1

14 JAMBI 1

15 KALIMANTAN UTARA 1

16 ACEH 1

17 KALIMANTAN SELATAN 1

18 KALIMANTAN BARAT 1

19 KALIMANTAN TENGAH 1

20 SULAWESI UTARA 1

21 RIAU 0

22 SUMATERA BARAT 0

23 SULAWESI BARAT 0

24 BENGKULU 0

25 KEPULAUAN RIAU 0

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144962/perindo_sri_gusni-wZ0C_large.jpg
Kasus Covid-19 Naik Lagi, Partai Perindo: Tetap Waspada dan Tenang, tapi Jangan Lengah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/338/3144837/pramono_anung-pUzE_large.jpg
Kasus Covid-19 Melonjak di Jakarta, Pramono: Urusan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/338/3144461/covid_19-R1Fl_large.jpg
Covid-19 Melonjak di Jakarta, Dinkes DKI: Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144364/kasus_covid_19_di_indonesia_naik_menkes_varian_relatif_tidak_mematikan-ySlf_large.jpg
Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Menkes: Varian Relatif Tidak Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144236/covid-RmAc_large.jpg
Waspada, Pemerintah Deteksi 72 Kasus Covid Varian Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/337/3143547/kemenkes_terbitkan_se_terkait_covid_19_ini_14_arahan_untuk_dinkes-FKME_large.jpg
Kemenkes Terbitkan SE Terkait Covid-19, Ini 14 Arahan untuk Dinkes
Telusuri berita news lainnya
