Indonesia Masuk Masa Endemi, 14 Provinsi Zero Kasus Covid-19

JAKARTA - Indonesia sudah masuk masa endemi Covid-19. Berdasar data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebanyak 14 provinsi tidak ada penambahan atau zero kasus positif Covid-19.
Namun sejumlah provinsi masih menunjukkan adanya penambangan kasus positif virus corona. Di mana jumlah kasus positif Covid-19 hari ini, Selasa (27/6/2023), bertambah 79.
Berikut sebaran kasus positif Covid-19 hari ini:
1 DKI JAKARTA 19
2 JAWA BARAT 17
3 BANTEN 10
4 JAWA TIMUR 6
5 SUMATERA UTARA 5
6 JAWA TENGAH 3
7 BALI 3
8 PAPUA 3
9 SULAWESI SELATAN 2
10 SUMATERA SELATAN 1
11 LAMPUNG 1
12 BANGKA BELITUNG 1
13 KALIMANTAN TIMUR 1
14 JAMBI 1
15 KALIMANTAN UTARA 1
16 ACEH 1
17 KALIMANTAN SELATAN 1
18 KALIMANTAN BARAT 1
19 KALIMANTAN TENGAH 1
20 SULAWESI UTARA 1
21 RIAU 0
22 SUMATERA BARAT 0
23 SULAWESI BARAT 0
24 BENGKULU 0
25 KEPULAUAN RIAU 0