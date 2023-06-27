Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apresiasi Wapres Ajak Jemaah Haji Doakan RI, Abdul Khaliq: Kewajiban Moral Dukung Pemerintah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |19:41 WIB
Apresiasi Wapres Ajak Jemaah Haji Doakan RI, Abdul Khaliq: Kewajiban Moral Dukung Pemerintah
Abdul Khaliq (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengajak jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah untuk mendoakan Indonesia, khususnya terhindar dari konflik menjelang pesta demokrasi lima tahunan.

Merespons hal tersebut, Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menyatakan apresiasinya atas ajakan tersebut.

Menurutnya, doa dari masyarakat merupakan dukungan moral bagi pemerintah yang terus berupaya mensejahterakan masyarakat Indonesia.

"Ini adalah satu kewajiban moral untuk bisa memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan rakyat Indonesia," kata Khaliq, Selasa (27/6/2023).

Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- mengimbau para jemaah untuk senantiasa mengikuti ajakan dari wapres Amin.

"Jemaah haji yang kini sedang ada di Arafah selain mendoakan untuk diri pribadi, keluarga, dan kerabat juga mendoakan bangsa dan negara," ujar Khaliq.

Selain terbebas dari konflik, politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- meminta jemaah haji untuk mendoakan persatuan dan kesatuan Indonesia agar terus terjaga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement