Apresiasi Wapres Ajak Jemaah Haji Doakan RI, Abdul Khaliq: Kewajiban Moral Dukung Pemerintah

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengajak jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah untuk mendoakan Indonesia, khususnya terhindar dari konflik menjelang pesta demokrasi lima tahunan.

Merespons hal tersebut, Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menyatakan apresiasinya atas ajakan tersebut.

Menurutnya, doa dari masyarakat merupakan dukungan moral bagi pemerintah yang terus berupaya mensejahterakan masyarakat Indonesia.

"Ini adalah satu kewajiban moral untuk bisa memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan rakyat Indonesia," kata Khaliq, Selasa (27/6/2023).

Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- mengimbau para jemaah untuk senantiasa mengikuti ajakan dari wapres Amin.

"Jemaah haji yang kini sedang ada di Arafah selain mendoakan untuk diri pribadi, keluarga, dan kerabat juga mendoakan bangsa dan negara," ujar Khaliq.

Selain terbebas dari konflik, politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- meminta jemaah haji untuk mendoakan persatuan dan kesatuan Indonesia agar terus terjaga.