Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Pungli Rp4 Miliar di Rutan, KPK Periksa 15 Pegawainya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |19:46 WIB
Usut Pungli Rp4 Miliar di Rutan, KPK Periksa 15 Pegawainya
Ali Fikri (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 15 pegawai terkait kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK. 15 pegawai KPK itu diduga telah melanggar disiplin kepegawaian.

“Untuk pemeriksaan disiplin pegawai yang terkait pungli di Rutan KPK, saat ini sudah 15 orang oleh tim pemeriksa disiplin pegawai yang terdiri dari Inspektorat, Pejabat Pembina Kepegawaian dan atasan langsungnya,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (27/6/2023).

Ali menyebutkan KPK juga melakukan evaluasi terhadap sistem tata kelola di rutan. Karena itu, lembaga antirasuah itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pengelolaan rutan.

“KPK juga sudah berkirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM terkait asistensi pengelolaan rutan termasuk juga diskusi lebih lanjut terkait dengan analisis kebutuhan SDM. Karena di Kementerian Hukum dan HAM banyak SDM yang memahami betul pengelolaan rutan,” ujar dia.

Lebih lanjut, kasus pungli tersebut masih terus didalami terkait apakah hal itu masuk dalam kategori suap, gratifikasi atau pemerasan jabatan.

“Karena pemerasan dalam jabatan juga masuk tindak pidana korupsi,” kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement