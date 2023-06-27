Selesai Akhir Desember, Jokowi Bakal Perpanjang Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang masa kerja Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM).

Diketahui, Masa kerja Tim Pemantau PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

"Ya nanti bisa diperpanjang kan tahun depan kalau belum selesai. Syukur Desember itu selesai," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/6/2023).

Jokowi menjelaskan diperpanjangnya masa kerja Tim PPHAM, dikarenakan kerja dari tim tersebut dinilai tidak mudah.

"Ini bukan kerjaan gampang, bukan hanya bansos, memberi keterampilan, beri beasiswa," ungkap Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM). Penunjukan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang

