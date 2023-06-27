Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selesai Akhir Desember, Jokowi Bakal Perpanjang Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |21:10 WIB
Selesai Akhir Desember, Jokowi Bakal Perpanjang Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM
Presiden Jokowi. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang masa kerja Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM).

Diketahui, Masa kerja Tim Pemantau PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

 BACA JUGA:

"Ya nanti bisa diperpanjang kan tahun depan kalau belum selesai. Syukur Desember itu selesai," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/6/2023).

Jokowi menjelaskan diperpanjangnya masa kerja Tim PPHAM, dikarenakan kerja dari tim tersebut dinilai tidak mudah.

"Ini bukan kerjaan gampang, bukan hanya bansos, memberi keterampilan, beri beasiswa," ungkap Jokowi.

 BACA JUGA:

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM). Penunjukan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Masa kerja Tim Pemantau PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162309/jokowi-Aot6_large.jpg
Gus Nur: Jaksa dan Hakim Belum Pernah Lihat Ijazah Jokowi, Saksi Bohong di Pengadilan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement