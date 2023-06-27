Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Bakal Lanjutkan Program Jokowi, Djarot: Penuh Percepatan!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |21:29 WIB
Ganjar Pranowo (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan Ganjar Pranowo bakal melanjutkan program yang telah direncanakan oleh Presiden Joko Widodo.

Bahkan, dia menyebut Ganjar akan mempercepat realisasi program Jokowi.

“Mas Ganjar akan meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi dengan percepatan, percepatan, dan percepatan,” ujar Djarot dalam keterangannya yang diterima, Selasa (27/6/2023).

Djarot menagtakan, saat ini PDI Perjuangan sedang membangun komunukasi intensif dengan bebagai parpol untuk membangun koalisi yang nantinya akan mendukung Ganjar di Pilpres 2024.

Namun, Djarot berkata koalisi tidak bisa asal dibentuk. Menurutnya, perlu ada kesamaan visi dan misi.

“Kami berharap PAN, Golkar, dan PKB bisa bersama-sama dengan kami (PDIP) mendukung Mas Ganjar,” ujarnya.

