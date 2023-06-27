Perkuat Keamanan Siber, Indonesia-Inggris Raya Sepakat Jalin Kerja Sama

Indonesia dan Inggris Raya kerja sama bidang keamanan siber (Foto: Ist)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN ) menjalin kerja sama bidang keamanan siber dengan pemerintah Inggris Raya melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Wakil Perdana Menteri Inggris Raya Oliver Dowden menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) on Cyber Security Cooperation di Kantor BSSN, Depok, pada Senin 26 Juni 2023.

MoU tersebut merupakan perpanjangan dari kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya pada 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen nota kesepahaman, yakni “Mengakui kemajuan yang dicapai dalam kerja sama keamanan siber sejak MoU sebelumnya yang ditandatangani pada tahun 2018, dan Roadmap Kemitraan Indonesia-Inggris 2022-2024.”

Dalam MoU, disepakati delapan ruang lingkup kerja sama, meliputi Pengembangan dan Implementasi Strategi Siber Nasional, Landskap Ancaman Siber, Tata Kelola Siber, Kemitraan Pemerintah dan Industri, Manajemen Insiden, Kejahatan Siber, Promosi Kesadaran Keamanan Siber, Pengembangan Kapasitas Pertukaran Pengalaman dan Praktik Terbaik, dan Penelitian Terkait Keamanan Siber.

Kemudian, dialog keamanan siber untuk memajukan kepentingan bersama di bidang keamanan siber kedua negara.

“Saya mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai dalam kerja sama ini sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2018. Kami telah sepakat untuk terus melanjutkan kerja sama ini yang ditandai dengan penandatanganan pembaruan MoU ini,” ujar Hinsa.