Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perkuat Keamanan Siber, Indonesia-Inggris Raya Sepakat Jalin Kerja Sama

Rico Afrido S , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |22:50 WIB
Perkuat Keamanan Siber, Indonesia-Inggris Raya Sepakat Jalin Kerja Sama
Indonesia dan Inggris Raya kerja sama bidang keamanan siber (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN ) menjalin kerja sama bidang keamanan siber dengan pemerintah Inggris Raya melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Wakil Perdana Menteri Inggris Raya Oliver Dowden menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) on Cyber Security Cooperation di Kantor BSSN, Depok, pada Senin 26 Juni 2023.

MoU tersebut merupakan perpanjangan dari kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya pada 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen nota kesepahaman, yakni “Mengakui kemajuan yang dicapai dalam kerja sama keamanan siber sejak MoU sebelumnya yang ditandatangani pada tahun 2018, dan Roadmap Kemitraan Indonesia-Inggris 2022-2024.”

Dalam MoU, disepakati delapan ruang lingkup kerja sama, meliputi Pengembangan dan Implementasi Strategi Siber Nasional, Landskap Ancaman Siber, Tata Kelola Siber, Kemitraan Pemerintah dan Industri, Manajemen Insiden, Kejahatan Siber, Promosi Kesadaran Keamanan Siber, Pengembangan Kapasitas Pertukaran Pengalaman dan Praktik Terbaik, dan Penelitian Terkait Keamanan Siber.

Kemudian, dialog keamanan siber untuk memajukan kepentingan bersama di bidang keamanan siber kedua negara.

“Saya mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai dalam kerja sama ini sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2018. Kami telah sepakat untuk terus melanjutkan kerja sama ini yang ditandai dengan penandatanganan pembaruan MoU ini,” ujar Hinsa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100215/peretasan-8nx2_large.jpg
Kaleidoskop 2024: Serangan Menembus Batas Keamanan Siber di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/337/3009721/wwf-2024-di-bali-bssn-turunkan-satgas-pengamanan-siber-jKFpHiwat5.jpg
WWF 2024 di Bali, BSSN Turunkan Satgas Pengamanan Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/337/2881873/perkuat-keamanan-siber-bssn-kegagalan-antisipasi-bahayakan-potensi-ekonomi-digital-E9wr35mqcy.jpg
Perkuat Keamanan Siber, BSSN: Kegagalan Antisipasi Bahayakan Potensi Ekonomi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/337/2855193/irjen-putu-jayan-resmi-dilantik-jadi-wakil-kepala-bssn-QdFWFvQkQo.jpg
Irjen Putu Jayan Resmi Dilantik Jadi Wakil Kepala BSSN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/23/337/2133582/bssn-ekstremisme-tak-lepas-dari-kemajuan-teknologi-0eVGQJEVgq.jpg
BSSN: Ekstremisme Tak Lepas dari Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/22/337/2133367/wakil-kepala-bssn-harap-generasi-milenial-mampu-tangkal-segala-tantangan-r9d38NMim3.jpg
Wakil Kepala BSSN Harap Generasi Milenial Mampu Tangkal Segala Tantangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement