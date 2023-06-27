Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Tambah Pasukan Tangani Kebakaran Gudang Biskuit di Cengkareng

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |00:07 WIB
Damkar Tambah Pasukan Tangani Kebakaran Gudang Biskuit di Cengkareng
Kebakaran gudang biskuit. (Foto: Dok Damkar)
JAKARTA - Kebakaran melanda gudang biskuit di Jalan Raya Daan Mogot, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (26/6/2023) malam. Suku Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) menambah mobil untuk memadamkan kobaran api.

"Total saat ini 18 Unit," ucap Command Center Damkar saat dihubungi MPI, Senin (26/6/2023).

BACA JUGA:

Kebakaran Gudang Biskuit di Cengkareng, Arus Lalin Jalan Daan Mogot Macet 

Selain menambah armada untuk memadamkan api, jumlah personel yang diturunkan juga ditambah. Sebab hingga kini petugas masih berusaha menjinakkan si jago merah.

"kurang lebih 90 personel," sambungnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, kebakaran itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.12 WIB. mengetahui peristiwa itu, Pihak damkar langsung mengerahkan sebanyak 12 unit mobil damkar yang diisi 60 personel ke lokasi.

