Gudang Biskuit di Cengkareng Terbakar, Ini Dugaan Penyebabnya

JAKARTA - Gudang biskuit di Jalan Raya Daan Mogot, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, mengalami kebakaran, Senin (26/6/2023) malam. Lurah Rawa Buaya, Syafwan Busti menduga kompresor menjadi penyebab munculnya api.

"Krologinya kejadian sekitar 21.12 WIB, berdasarkan laporan warga ya bahwa di (gudang) biskuit terjadi kebakaran, yang berasal sementara indikasinya dari kompresor," ucap Syafwan di lokasi, Selasa (27/6/2023).

Dirinya menceritakan, gudang tersebut sebelumnya dijadikan pabrik produksi biskuit. Sebab saat ini, tak jauh dari lokasi kebakaran terdapat juga gudang penyimpanan ban untuk kendaraan bermotor.

"Ini tadinya berfungsi sebagai pabrik biskuit tetapi sekarang sudah berfungsi gudang ya, ini sisi sini tuh gudang ban," sambungnya.

Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api di lokasi. Pemadam kebakaran yang awalnya hanya menerjunkan 12 unit mobil saat ini telah ditambah menjadi 18 kendaraan pemadam kebakaran.

"Total saat ini 18 Unit," ucap Command Center Damkar saat dihubungi MNC Portal Indonesia.