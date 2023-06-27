Kebakaran Gudang Biskuit di Cengkareng, Tidak Ada Korban Jiwa

JAKARTA - Kebakaran melanda pergudangan biskuit di Jalan Raya Daan Mogot, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (26/6/2023) malam. Berdasarkan Informasi sementara, belum ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Lurah Rawa Buaya, Syafwan Busti mengatakan saat kebakaran, tidak ada pekerja di dalam gudang. Pihaknya juga akan menulusuri gudang tersebut ketika api telah padam, guna mengetahui ada atau tidaknya korban jiwa.

"Sementara tadi menurut informasi ini gudang kosong. nanti kita periksa lagi, kita sisir setelah padam," ucap ucap Syafwan di lokasi, Senin (26/6/2023).

Syafwan menduga api berasal dari kompresor yang ada dalam gudang tersebut. Ia mengatakan pergudangan biskuit itu telah beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan.

"Ada tiga bidang, ada alat berat kemudian ada ban, kemudian ada alat kesehatan ya," katanya.

Sementara, Suku Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) juga telah menambah mobil untuk memadamkan kobaran api. Saat peristiwa ini dilaporkan pihaknya hanya menerjunkan 12 unit mobil Damkar.

"Total saat ini 18 Unit," ucap Command Center Damkar saat dihubungi MNC Portal Indonesia.