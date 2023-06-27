Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masih Ingat Kasus Noven Tewas di Gang Kecil di Bogor? Begini Perkembangannya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |03:26 WIB
Masih Ingat Kasus Noven Tewas di Gang Kecil di Bogor? Begini Perkembangannya
TKP pembunuhan Noven. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Polisi masih melakukan penyidikan terkait tewasnya Andriana Yubelia Noven Cahya (18), dalam gang kecil di Jalan Riau, Baranangsiang, Kota Bogor pada Januari 2019 silam. Puluhan saksi telah diperiksa polisi untuk mengungkap kasus tersebut.

"Untuk sementara ini kita penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 34 orang baik itu kawan korban, tetangga tempat korban itu tinggal, kemudian beberapa kawan-kawannya yang ada kedekatan tertentu," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila, Senin (26/6/2023).

 BACA JUGA:

Polisi juga terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga korban. Termasuk dalam waktu dekat akan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

"Kita coba selalu menyampaikan kepada pihak keluarga korban dan kita akan menginformasikan kembali rencana tindak lanjut terkait perkembangan kasus Noven ini. Dalam waktu dekat kita akan mengirimkan kalau SP2HP atau perkembangan hasil penyelidikan kepada keluarga korban," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Termasuk meminta permohonan pemeriksaan ulang beberapa alat bukti ke Puslabfor Mabes Polri.

"Sementara kita akan kita ajukan permintaan ulang, untuk hasil kita menunggu dari sana. Kemarin kita baru mempersiapkan alat buktinya," tutupnya.

Seperti diketahui, Andriana Yubelia Noven Cahya (18) tewas dalam gang kecil di Jalan Riau, Baranangsiang, Kota Bogor. Korban meregang nyawa setelah ditusuk oleh orang tak dikenal pada Selasa, 8 Januari 2019. 

