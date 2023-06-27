Viral Bayi 7 Bulan Berat 15 Kg, Ini Dugaan Penyebabnya

JAKARTA - SRR, bayi usia 7 bulan berbobot 15 Kg akan kembali dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), usai mendapatkan penanganan di RS Hermina Bekasi. SRR harus mendapatkan penangan serius, sebab dokter menduga ada cairan di otak bayi tersebut.

"Dicurigai adanya cairan di otak sehingga dirujuk kembali besok tanggal 27 Juni 2023 ke bedah syaraf dan hari Jumat 30 Juni 2023 disarankan ke gizi tumbang (tumbuh kembang) balita," ucap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Alamsyah saat dihubungi, Selasa (27/6/2023).

Alamsyah menceritakan, SRR lahir di rumah, setelah itu baru dibawa ke bidan tanpa Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Selanjutnya, SRR mendapat perawatan di ruangan Neonatal Intensive Care Unit (NICU), dengan pemberian susu formula.

"SRR diberikan ASI hanya selama 40 hari saja karena setelah itu masuk NICU, pemberian sufor dimulai dari SRR dirawat di NICU," sambungnya.

Alamsyah mengungkap, berdasarkan keterangan dokter, penyebab SRR mengalami obesitas karena terdapat kelainan pada metabolisme.

"Kemungkinan SRR mengalami kelainan metabolisme karena kalau dilihat dari intake, bukanlah intake yang berlebih dan menjadi menyebab obesitasnya," katanya.

Sementara, M (35) ibu dari bayi itu mengatakan saat lahir berat badan SRR masih normal yakni 3 Kg dengan panjang 48 cm.