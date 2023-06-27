Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Bayi 7 Bulan Berat 15 Kg, Ini Dugaan Penyebabnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |05:26 WIB
Viral Bayi 7 Bulan Berat 15 Kg, Ini Dugaan Penyebabnya
Foto: Didit Junaidi
A
A
A

JAKARTA - SRR, bayi usia 7 bulan berbobot 15 Kg akan kembali dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), usai mendapatkan penanganan di RS Hermina Bekasi. SRR harus mendapatkan penangan serius, sebab dokter menduga ada cairan di otak bayi tersebut.

"Dicurigai adanya cairan di otak sehingga dirujuk kembali besok tanggal 27 Juni 2023 ke bedah syaraf dan hari Jumat 30 Juni 2023 disarankan ke gizi tumbang (tumbuh kembang) balita," ucap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Alamsyah saat dihubungi, Selasa (27/6/2023).

Alamsyah menceritakan, SRR lahir di rumah, setelah itu baru dibawa ke bidan tanpa Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Selanjutnya, SRR mendapat perawatan di ruangan Neonatal Intensive Care Unit (NICU), dengan pemberian susu formula.

 BACA JUGA:

"SRR diberikan ASI hanya selama 40 hari saja karena setelah itu masuk NICU, pemberian sufor dimulai dari SRR dirawat di NICU," sambungnya.

Alamsyah mengungkap, berdasarkan keterangan dokter, penyebab SRR mengalami obesitas karena terdapat kelainan pada metabolisme.

"Kemungkinan SRR mengalami kelainan metabolisme karena kalau dilihat dari intake, bukanlah intake yang berlebih dan menjadi menyebab obesitasnya," katanya.

 BACA JUGA:

Sementara, M (35) ibu dari bayi itu mengatakan saat lahir berat badan SRR masih normal yakni 3 Kg dengan panjang 48 cm.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bayi 15 Kg viral Bayi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/338/3109954/mayat-4kRM_large.jpg
Gempar Penemuan Janin Bayi di Septic Tank RS Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement