Muhammadiyah Rayakan Idul Adha 1444 H pada 28 Juni, Berikut Lokasi Salat Id di Kota Bekasi

BEKASI — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Idul Adha 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023. Menyambut momen agung ini, berikut lokasi salat Id di kawasan Kota Bekasi dikutip laman resmi Muhammadiyah.
1. PCM Bekasi Timur II
Imam/Khatib : Ust. Ahmad Riadi
Tempat : Halaman Masjid Al-Mu’minun Margahayu Bekasi Timur
2. PCM Rawa Lumbu
Imam/Khatib : Bpk. Zahrul Hadiprabowo
Tempat : Halaman EX Pasar Segar (seberang Tajimalela), Jl. Raya Siliwangi Rawalumbu Kota Bekasi
3. PCM Pondok Melati
Khotib dan Imam : Ustadz Muhammad Nashihudin MA.
Lokasi Sholat : Halaman Parkir NAGA SWALAYAN
Jl.Raya Hankam RT.08/RW.010 Jatirahayu Pondok ( Depan Rumah Sakit Helsa)
4. PCM Mustikajaya
Imam : Ust. M. Ihsan, S.Pd.I.
Khatib : Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd.I.
Tempat : Halaman Ex Giant, Columbus Waterpark, Mutiara Gading Timur Mustikajaya