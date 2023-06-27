Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Muhammadiyah Rayakan Idul Adha 1444 H pada 28 Juni, Berikut Lokasi Salat Id di Kota Bekasi

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |05:56 WIB
Lokasi solat Idul Adha di Kota Bekasi (Foto: muhammadiyah.or.id)
BEKASIPimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Idul Adha 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023. Menyambut momen agung ini, berikut lokasi salat Id di kawasan Kota Bekasi dikutip laman resmi Muhammadiyah.

1. PCM Bekasi Timur II

Imam/Khatib : Ust. Ahmad Riadi

Tempat : Halaman Masjid Al-Mu’minun Margahayu Bekasi Timur

2. PCM Rawa Lumbu

Imam/Khatib : Bpk. Zahrul Hadiprabowo

Tempat : Halaman EX Pasar Segar (seberang Tajimalela), Jl. Raya Siliwangi Rawalumbu Kota Bekasi

3. PCM Pondok Melati

Khotib dan Imam : Ustadz Muhammad Nashihudin MA.

Lokasi Sholat : Halaman Parkir NAGA SWALAYAN

Jl.Raya Hankam RT.08/RW.010 Jatirahayu Pondok ( Depan Rumah Sakit Helsa)

4. PCM Mustikajaya

Imam : Ust. M. Ihsan, S.Pd.I.

Khatib : Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd.I.

Tempat : Halaman Ex Giant, Columbus Waterpark, Mutiara Gading Timur Mustikajaya

