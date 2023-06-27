Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lengkap! Ini Lokasi Sholat Idul Adha Warga Muhammadiyah di Jakarta 28 Juni

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |06:01 WIB
Lengkap! Ini Lokasi Sholat Idul Adha Warga Muhammadiyah di Jakarta 28 Juni
Sholat Id warga Muhammadiyah di Pusat Dakwah Jakarta. (Foto: Carlos Roy)
A
A
A

JAKARTA - Warga Muhammadiyah akan menggelar Sholat Idul Adha pada Rabu 28 Juni 2023. Sholat Id diadakan di berbagai lokasi di Tanah Air, tak terkecuali di Ibu Kota Jakarta.

PP Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 melalui maklumat bernomor 1/MLM/1.0/E/2023 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada 21 Januari 2023 di Yogyakarta.

Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah.

BACA JUGA:

Muhammadiyah Rayakan Idul Adha 1444 H pada 28 Juni, Berikut Lokasi Salat Id di Kota Bekasi 

Mengutip situs Muhammaidyah, berikut sejumlah lokasi Sholat Idul Adha pada 28 Juni 2023 di Jakarta:

PDM JAKARTA SELATAN

1. PCM Tebet Timur

Khatib: Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed

Imam: Ust. Asep Saefulloh, Lc.

Tempat : Halaman Parkir Masjid Al Huda 

2.  PCM Kebayoran Baru

Khatib : Ust. Ahmad Said, ME.Sy.

Imam :  Ust. Ahmad Said,ME.Sy.

Tempat :  Masjid At Taqwa, halaman, dan badan Jalan Limau  I dan III  Kebayoran Baru.

3.  PCM Bukit Duri

Khatib : Ust Khaerudin Al Hafidz 

Imam :  Dr Faiz Rafdhi, M.Kom

Tempat : Dalam proses Lapangan Dipo KAI Bukit Duri 

4.  PCM Kebayoran Lama

Imam/Khatib Drs. H. Ahmad Jahid, MA

Tempat : Lapangan Lobby SDM 28 Cipulir

5.  PCM Setiabudi Karet

Khatib : Ust. Ahmad Faisal S.H.i., M.H.

Imam : Ust. Abiyyu Abdul Haq

Tempat : Masjid Al Jihad

      
