Muhammadiyah Rayakan Idul Adha 1444 H pada 28 Juni, Berikut 32 Lokasi Salat Id di Kota Depok

DEPOK - Warga Muhammadiyah dipastikan melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah pada Rabu (28/6/2023). Di beberapa lokasi di Indonesia, Muhammadiyah telah menyiapkan jadwal penyelenggaraan ibadah salat id.

Dilansir laman resmi Muhammadiyah, khusus di Kota Depok, Jawa Barat ada 32 titik lokasi penyelenggaraan salat yang tersebar di 8 Kecamatan. Berikut data lokasi beserta nama-nama khatib yang bertugas berdasarkan kecamatan yang ada:

Kecamatan Beji

1. Jl. Al Furqon RT.004 RW.05 Kel. Pondokcina, Kec. Beji Kota Depok,

Imam/Khatib: Ust. Ari Budi

2. Jl. H Asmawi No. 45 Rt 05 RW 15 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok,

Imam: Ust. Endang Fauzan, S.Pd.I, Khatib: Ust. Nauval Abu Taqiya

3. Lapangan Sepak Bola HW Beji Timur,

Imam/Khatib : Dr. Raswan, S.Pd

4. Halaman Masjid Al Furqan Jalan Juragan Sinda Kukusan,

Imam/Khatib : Ustadz Nur Fajri Romadhon LC, MH

5. Lapangan Rumah Kabeda Jln. KH. M. Usman Kukusan,

Imam/Khatib : Ust. Fauzi Rahmat

6. Masjid Al Barokah Kukusan, Jl. KH. M.Usman Kukusan Beji,

Imam & Khatib: Dr. Muhtadin Tyas, MM

7. Lapangan Sepak Bola Kukusan, Jln. Palakali Raya,

Imam/Khatib : H. Rustam Efendi, M.Pd.